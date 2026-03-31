カルビー（東京都千代田区）の人気菓子「じゃがりこ」と、ワールドパーティー（大阪市住吉区）の傘ブランド「Wpc．（ダブリュピーシー）」とのコラボ傘3種類がWpc公式オンラインストアと店舗で4月1日に先行販売を開始します。じゃがりことWpc．がコラボするのは初めて。

【写真】再現度が高い！ じゃがりこ“つぶつぶ感”、じゃがりこ傘ケースも！ かわいすぎる！

「じゃがりこ」は「女子高生がカバンに入れて持ち歩けるお菓子」として、1995年に誕生。コラボ傘は、ビニール傘「じゃがりこウェービーアンブレラ」と折りたたみ日傘「遮光じゃがりこパッケージパラソルミニ」「遮光じゃがおファミリー刺繍パラソルミニ」がラインアップ。

「じゃがりこウェービーアンブレラ」はシンプルな見た目で、持ち手と石突にカラーチップを入れて「じゃがりこ」を表現。サイズは60センチで、カラーはイエローとベージュが展開。公式キャラクター「じゃがおファミリー」の父・じゃがおが、ワンポイントで描かれたイエローは「サラダ」、母・りかこが描かれたベージュは「チーズ」をそれぞれイメージしています。価格は4400円（以下、税込み）。

「遮光じゃがりこパッケージパラソルミニ」は「じゃがりこ」のパッケージにそっくりな傘ケースが特長。サイズは50センチで、カラーはグリーンとレッドが展開。グリーンには、じゃがお、レッドにはりかこのイラストがワンポイントでプリントされています。5170円。

「遮光じゃがおファミリー刺繍パラソルミニ」は、じゃがりこ風チャームをアクセントとして採用。サイズは46センチで、カラーはグリーンとレッド。グリーンは「サラダ」、レッドは「チーズ」のオリジナルチャームが付属します。4620円です。

直営店舗でコラボ商品を購入するとオリジナルデザインの「じゃがりこ×Wpc.アンブレラマーカー」がプレゼントされます。一般販売は5月1日になります。