アトレティコ・マドリードが、アタランタのブラジル代表MFエデルソン獲得への動きを加速化しているようだ。スペインメディア『マルカ』が報じている。現在26歳のエデルソンは、2022年1月末に母国の名門コリンチャンスからサレルニターナへ完全移籍で加入。ヨーロッパでのキャリアをスタートすると、わずか半年後にはアタランタへステップアップ。以降はジャン・ピエロ・ガスペリーニ前監督（現ローマ）の下で黄金期を迎えたク