アイドルグループ「≠ＭＥ」（球団提供）５月２６〜２８日のオリックス戦（横浜）で連日開催するイベント「推せ推せ！ＹＯＫＯＨＡＭＡ☆ＩＤＯＬＳＥＲＩＥＳ２０２６」の初日（２６日）に、アイドルグループ「≠ＭＥ（ノットイコールミー）」がスペシャルゲストとして登場する。≠ＭＥは、アイドルグループ「ＡＫＢ４８」元メンバーの指原莉乃さんがプロデュース。当日は試合前のミニライブやイニング間のイベントで盛