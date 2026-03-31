ハムスターの寝床といえば、暗くて狭い場所が理想的。とされていますが、こちらのハムスターが選んだ寝床は……えっ、さすがに狭すぎない!?こうなると小一時間出てこない(@hamchi_ha_muchiより引用)(@hamchi_ha_muchiより引用)Instagramにこの動画を投稿したのは、「ハムチ(Hamchi)〈@hamchi_ha_muchi〉」さん。そこに映っていたのは、飼い主さんの袖の中にすっぽり入り込み、顔だけひょこっと出して眠るハムチちゃん! まるで自分