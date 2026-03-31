「ヤクルト−広島」（３１日、神宮球場）広島のドラフト１位・平川蓮外野手がフェンスに激突して負傷交代した。０−１の四回１死でオスナが捉えた打球はバックスクリーンへの一発となった。その際に中堅手・平川はジャンピングキャッチを試み、フェンスに激突。その後に倒れ込む形となった。ベンチからトレーナーとコーチから飛び出し、味方ナインも心配そうに見つめた。平川はトレーナーに付き添われる形で歩いてベンチへ