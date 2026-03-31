「水曜日、私の夫に抱かれてください」で共演する菅井友香、入山法子 2026年4月1日(水)にテレビ東系で放送開始されるドラマNEXT「水曜日、私の夫に抱かれてください」。"公認不倫"をテーマにした衝撃的なラブサスペンスで、原作は、U-NEXT のコミックレーベル「U-NEXT Comic」の菊屋きく子による同名コミックだ。本作は、小吹蓉子を演じる菅井友香と神栖怜役・入山法子がW主演を務め、俳優の沢村一樹が連ドラで初めてチーフ監