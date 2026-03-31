乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。3月26日（木）の放送では、3月31日（火）をもって「SCHOOL OF LOCK!」4代目校長を退任する、こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）への思いを語りました。乃木坂46の賀喜遥香◆賀喜遥香 こもり校長へ感謝の言葉賀喜：こもり校長！ 私の「乃木坂LOCKS!」を受けてくれるのは今日で最後になっ