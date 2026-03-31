サッカー日本代表でブンデスリーガ・VfLヴォルフスブルク所属の塩貝健人（21）が3月27日、Instagramを更新。自身の誕生日を報告した。 【画像】浅野拓磨、31歳の誕生日に“銀髪”オフショット公開！「髪色ステキ」「年々カッコ良さがましてます」 投稿されたのは、塩貝と堂安律（27）ら代表選手らの練習風景。塩貝は「21歳になりました！代表活動頑張ります！」と自身の誕生日を祝い、日本代表への意気込みを