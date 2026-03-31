大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」日本国際博覧会協会は31日、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」の着ぐるみを各地の一般イベント向けに貸し出すと発表した。貸出期間は4月18日〜5月25日で、費用は1日26万円から。万博の理念継承や地域の活性化に資する催しを条件とする。5月26日以降の延長も検討する。1日当たりの費用は関東と関西の場合は26万円、それ以外の地域は36万円。着ぐるみを着るス