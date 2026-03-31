中国人投資家による日本の不動産投資はどのような状態なのか。不動産投資家の小林大祐さんは「日本人が最速で挑んでも、中国人富裕層はそれを上回る『現金・満額・即断』で不動産を買い漁っている。日本人の買い負けはもはや日常茶飯事だ」という――。※本稿は、小林大祐『インフレ地獄を生き抜く資産戦略』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／y-studio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／y-studi