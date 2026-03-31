スーパーマーケットのトマト売り場 香川県は31日、2026年2月の高松市の消費者物価指数を発表しました。2020年の平均を100とすると、110.9に上がりました。前年同月比では1.0％上昇、前月（2026年1月）と比べる0.7％下落しました。 前月と比べて、流通量が増えた「トマト」や「生しいたけ」などが3％下落しました。「電気代」は13.2％、「光熱・水道」が8.2％下落しました。 一方、「テレビなど」が1.5