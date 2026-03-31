アジア・コモディティ騰落率ランキング＝03/31営業日時点＝ 上海銅 0.16％ 上海異形鉄筋 -0.19％ 上海ゴム -0.24％ 大連とうもろこし -0.33％ 上海重油 -2.53％ 大連ポリエチレン -3.6％ ＊数値は前日比％