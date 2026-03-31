タレントの辻希美が30日に自身のアメブロを更新し“プチ花見”を楽しんだことや三男・幸空（こあ）くんとその友人と過ごした日の様子を明かした。この日、辻は「お散歩がてらご飯持って桜が咲いてる道に行ってご飯食べてきたょ」と報告。「明日から天気が崩れるっぽいから散っちゃうかな…」と心配しつつ「入学式まで頑張って欲しいな」と願いをつづった。また、その後に更新したブログでは、幸空くんの友人が自宅に遊びに来たこと