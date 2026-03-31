ドラマNEXT「水曜日、私の夫に抱かれてください」（毎週水曜深夜24時30分）の記者会見が3月31日（火）、都内で行われ、出演者の菅井友香、入山法子、稲葉友、およびチーフ監督を務める沢村一樹が登壇した。【動画】「水曜日、私の夫に抱かれてください」会見をアーカイブ配信沢村一樹、連ドラ初監督29歳にして初めて恋人ができたヒロインと、実は既婚者だった彼氏、その妻の奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンス。本作は、沢村