【最新情報を踏まえ、2025年度の話題の記事から危険運転を考えます】 【写真を見る】【独自】危険運転に数値基準…しかし解決ではない女子中学生がはねられ「危険運転」→「過失」になった事故から見る課題中学生は今も意識不明（山形・酒田市）【2025年度話題の記事】 政府はきょう、悪質な交通死亡事故を厳罰に処す「危険運転致死傷罪」の要件を見直す、法律の改正案を閣議決定しました。今回の改正の柱は、これまで「あ