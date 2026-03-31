31日（火）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のブレス浜松は、ミドルブロッカーの狩野亜衣（24）が2025-26シーズンをもって現役を引退することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 狩野は順天堂大学卒業後、2024年に入団し、2シーズンにわたりチームの中心選手として活躍した。2024-25シーズンにはトップスパイカー賞と最優秀新人賞を受賞するなど、攻撃面で高い存在感を示