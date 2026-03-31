俳優の見上愛、上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）が新たにスタート。今回は、早坂美海が演じる一ノ瀬安を紹介する。【写真多数】豪華キャスト32人を一挙紹介！物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレンドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同