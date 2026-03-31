関東でも人気の桜スポットとして知られる小田原城。2026年3月20日からは夜のライトアップも始まっている。【写真集】関東屈指の桜の名所・小田原城でお花見31日時点では、小田原市観光協会のサイトでは多くの桜が「７分咲き」と発表されており、これからやってくる満開のシーズンに期待が膨らむ。今の状況はどんな感じか。一足先に現場を見に行ってきた。筆者は3月28・29日に小田原城址公園・二の丸広場で開催された「小田原かまぼ