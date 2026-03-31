【モデルプレス＝2026/03/31】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が3月30日に放送されたTBS系「CDTVライブ！ライブ！春フェス4時間スペシャル」に生出演。ヒット曲『とくべチュ、して』に加え、新曲『劇薬中毒』の2曲が、この日だけの特別バージョン＆メンバーが考案した新たな演出により披露された。【写真】25歳イコラブメンバー「雰囲気変わった」近影◆＝LOVE、メンバー考案の新たな演出披露2025年