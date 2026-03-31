＝LOVE「CDTV」メンバー考案「劇薬中毒」の新たな演出に考察白熱「とくべチュ、して」冒頭セリフも特別バージョンに
【モデルプレス＝2026/03/31】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が3月30日に放送されたTBS系「CDTVライブ！ライブ！春フェス4時間スペシャル」に生出演。ヒット曲『とくべチュ、して』に加え、新曲『劇薬中毒』の2曲が、この日だけの特別バージョン＆メンバーが考案した新たな演出により披露された。
【写真】25歳イコラブメンバー「雰囲気変わった」近影
2025年2月にリリースした楽曲『とくべチュ、して』が、ストリーミング累計1.4億回再生を突破し、TikTokでの総再生回数でも22億回再生を突破、さらに2月に先行配信がスタートした新曲「劇薬中毒」においても、Music Videoが自身最速となる19日で1,000万回再生を突破し、ストリーミング累計2,800万回再生越えを果たすなど、多方面でバイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）。
3月30日、TBS系「CDTVライブ！ライブ！春フェス4時間スペシャル」に生出演し、ヒット曲『とくべチュ、して』では、センターを務める佐々木舞香が頭のセリフを「とくべチュ、しよ」に言い換え、この日だけの特別バージョンで披露。また、4月1日に20thシングル表題曲として発売される、新曲『劇薬中毒』では、Music Video内で着用している研究員衣装にてメンバーが登場。Music Videoのラストシーンでは、ファンの間で様々な考察が繰り広げられている本楽曲だが、パフォーマンスラストでは、佐々木が自身がかじった“りんご”を野口衣織にも食べさせ、佐々木がカメラ目線で楽曲が終わるという意味深な特別演出が施された。パフォーマンス後には、“りんご”演出に関する考察コメント、衣装に関するコメントでSNS上は賑わいを見せ、曲タイトルの他、「＃研究員衣装」「＃妖精衣装」「＃イコラブ」などがトレンド入りするなど反響を呼んだ。
＝LOVEは現在、史上最大動員数となる＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中で、4月18日、19日には 神奈川県・横浜スタジアムのツアーファイナル公演を控えている。さらに6月20日、21日には、東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）にて2日間で約12万人を動員予定の大規模な「＝LOVE STADIUM LIVE」の開催も発表されている。（modelpress編集部）
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◆＝LOVE、メンバー考案の新たな演出披露
2025年2月にリリースした楽曲『とくべチュ、して』が、ストリーミング累計1.4億回再生を突破し、TikTokでの総再生回数でも22億回再生を突破、さらに2月に先行配信がスタートした新曲「劇薬中毒」においても、Music Videoが自身最速となる19日で1,000万回再生を突破し、ストリーミング累計2,800万回再生越えを果たすなど、多方面でバイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）。
◆＝LOVE、 8周年ツアー開催中
＝LOVEは現在、史上最大動員数となる＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中で、4月18日、19日には 神奈川県・横浜スタジアムのツアーファイナル公演を控えている。さらに6月20日、21日には、東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）にて2日間で約12万人を動員予定の大規模な「＝LOVE STADIUM LIVE」の開催も発表されている。（modelpress編集部）
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