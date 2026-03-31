元タレントの木下優樹菜さん（38）が30日、Instagramのストーリーズを更新し、手軽に作った3人分のお弁当を紹介した。【映像】ベッドで撮影した恋人と木下優樹菜さんや手作り弁当（複数カット）13歳の長女・莉々菜さんと10歳の次女・茉叶菜さんを育てている木下さん。元プロサッカー選手で交際相手の三幸秀稔さんを「ステップファミリー」と紹介し、SNSでは一緒のベッドで寝ている姿や手つなぎデートの動画など、仲むつまじい