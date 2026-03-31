物価高騰や賃上げにより負担が増える中小企業の事業者に対し、高知市と高知県内の金融機関が連携する新たな制度融資がスタートします。高知市が3月27日に発表した官民連携の新制度融資は、物価高騰や賃上げによる負担が増大する中小企業の事業者の業務効率化や経営改善を支援しようと高知市が四国銀行など高知県内4つの金融機関と連携して行うものです。高知市は国の重点支援地方交付金約1億8800万円を活用して、融資に必要