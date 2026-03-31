付き合っている彼女以外に好きな人ができてしまったら、「別れ」を申し出るのがけじめというものでしょう。とはいえ、むやみに相手を傷つけたくなければ、切り出し方には注意したほうがいいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「彼女以外に好きな子ができたときのマイルドな切り出し方」をご紹介します。【１】「話したいことがある、いいことではないんだ」と前日にワンクッション置