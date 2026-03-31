本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、サクサク食感が楽しめるクッキーシューや、杏仁豆腐風味の白くまアイスなど、注目の商品が目白押しです!2026年3月・4月の新商品5品まとめ(3月31日〜4月6日)「クッキークリームシュー」(248円)「クッキークリームシュー」(248円)価格 : 248円販売地域 : 関東、新潟県、山梨県、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州ココアクッキー入