タレントの王林（27）が31日までに、自身のインスタグラムを更新。花粉症の症状悪化を伝えた。王林はストーリーズで「花粉で目が…」と書き出し、右目に眼帯をつけた姿をアップ。腫れがあるのか「明日のライブは少し右目が小さいかもしれません」とし、「今からくしゃみをどうやったら歌いながらでもバレずにできるか考えてます」とつづった。2023年3月に「青森にいる時は花粉症かんじたことないの、すぎの目の前で暮らして