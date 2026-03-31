イラン戦争で思うこと 2月28日、米国とイスラエルが共同でイランを攻撃。最高指導者のハメネイ師ら幹部を殺害し、戦争が今も続く。 トランプ米大統領は『MAGA』（米国を再び偉大な国に！）をスローガンに大統領に返り咲いた。 第1次政権（2017―2021）時は、米国ファースト（自国第一主義）を掲げ、もっぱら関税による自国の利益拡大に徹し、他国に干渉しないという〝