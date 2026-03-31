兵庫県教育委員会は、教職員の人事異動を発表しました。 【画像を見る】校長先生・教頭先生の異動情報を見る【小学校・中学校・高校など一覧】 教育委員会によりますと、人事異動対象者の総数は6434人で、前年度よりも449人減員しましたが、教委では「例年並みの規模」だとしています。異動の内訳は次のとおりです。 【内訳】▼事務局職員等322人（前年度302人）▼県立学校教職員2081人（前年度2279人）▼市町立