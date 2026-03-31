兵庫県教育委員会は、教職員の人事異動を発表しました。

【画像を見る】校長先生・教頭先生の異動情報を見る【小学校・中学校・高校など一覧】

教育委員会によりますと、人事異動対象者の総数は6434人で、前年度よりも449人減員しましたが、教委では「例年並みの規模」だとしています。異動の内訳は次のとおりです。

【内訳】

▼事務局職員等 322人（前年度302人）

▼県立学校教職員2081人（前年度2279人）

▼市町立小・中・特別支援学校教職員4031人（前年度4302人）

▽合計6434人（前年度6883人）

このうち女性管理職は合計631人で、全体に占める割合は26.7パーセントでした。前年度よりも0.9ポイント増加しています。



また県立篠山東雲高校の事務長に就任する松田佑斗さん（37歳）は過去最年少での就任となります。※各学校の校長や教頭先生の異動については、こちらから（県立、小中、義務教育学校）確認できます。

組織改正では、教育委員会の事務局に、年々増加傾向にある不登校やいじめ問題に対応する「生徒指導課」を新設します。

これまでこうした問題は、義務教育課と高校教育課にそれぞれあった生徒指導班で対応していましたが、ノウハウの継承や効率化が課題となっていました。

この課には、兵庫県警から出向している職員も在籍するということで、教委では、「年々複雑で多様化する学校問題により的確に機動的に対応したい」としています。

異動は４月１日付です。

県立学校、小中学校、特別支援学校、義務教育学校学校教職員異動一覧

県立学校長

■転任

▽ 県立御影高等学校長 （県立有馬高等学校長） 小川秀雄

▽ 県立兵庫工業高等学校長 （県立播磨南高等学校長） 黒岩寛

▽ 県立尼崎小田高等学校長 （県立こばと聴覚特別支援学校長） 平野明美

▽ 県立川西北陵高等学校長 （県立神戸聴覚特別支援学校長） 長谷場純一

▽ 県立西宮高等学校長 （県立姫路西高等学校長） 千家弘行

▽ 県立鳴尾高等学校長 （県立御影高等学校長） 沖良宣

▽ 県立西宮南高等学校長 （県立神崎工業高等学校長） 松井孝明

▽ 県立宝塚高等学校長 （県立川西北陵高等学校長） 佐々木豊

▽ 県立宝塚北高等学校長 （県立西宮高等学校長） 谷口聡

▽ 県立芦屋高等学校長 （県立錦城高等学校長） 吉澤孝雄

▽ 県立尼崎工業高等学校長 （県立篠山産業高等学校長） 谷昌亮

▽ 県立むこがわ特別支援学校長 （県立神戸特別支援学校長） 富本明子

▽ 県立有馬高等学校長 （県立篠山東雲高等学校長） 富田尚美

▽ 県立氷上高等学校長 （県立三田西陵高等学校長） 尾松浩明

▽ 県立明石北高等学校長 （県立和田山高等学校長） 田中盛雄

▽ 県立明石清水高等学校長 （県立西脇北高等学校長） 佐藤太

▽ 県立高砂高等学校長 （県立姫路北高等学校長） 内藤仁視

▽ 県立東播磨高等学校長 （県立明石北高等学校長） 伊藤聖二

▽ 県立姫路別所高等学校長 （県立国際高等学校長） 松本久永

▽ 県立香寺高等学校長 （県立伊和高等学校長） 増田百代

▽ 県立山崎高等学校長 （県立生野高等学校長） 高見宏樹

▽ 県立飾磨工業高等学校長 （県立兵庫工業高等学校長） 岩井高士

▽ 県立出石高等学校長 （県立日高高等学校長） 森垣泰宏

▽ 県立八鹿高等学校長 （県立豊岡総合高等学校長） 小山朋子

■採用

▽ 県立東灘高等学校長 （県立兵庫工業高等学校教頭） 下浦広章

▽ 県立北神戸総合高等学校長兼県立神戸甲北高等学校長 （県立北条高等学校教頭） 清水伸宏

▽ 県立神戸工業高等学校長 （県立東播工業高等学校教頭） 東茺善通

▽ 県立長田商業高等学校長 （兵庫県人権啓発協会次長兼啓発・研究部長） 村本由佳

▽ 県立青雲高等学校長 （県立北摂三田高等学校教頭） 中尾淳

▽ 県立神戸聴覚特別支援学校長 （県立西宮香風高等学校教頭） 檜垣亜矢子

▽ 県立神戸特別支援学校長 （県立神戸特別支援学校教頭） 市川将人

▽ 県立西神戸高等特別支援学校長 （県立西宮北高等学校教頭） 坂野暢則

▽ 県立尼崎西高等学校長 （県立尼崎西高等学校教頭） 岡田未来

▽ 県立伊丹西高等学校長 （県立芦屋国際中等教育学校教頭） 田中慎一

▽ 県立伊丹北高等学校長 （県立伊丹北高等学校教頭） 高橋義尚

▽ 県立川西明峰高等学校長 （兵庫県警察学校参事兼副校長） 小宮山宏之

▽ 県立猪名川高等学校長 （県立篠山鳳鳴高等学校教頭） 名手健二

▽ 県立国際高等学校長 （県立明石西高等学校教頭） 石谷智恵美

▽ 県立西宮香風高等学校長 （県立兵庫高等学校教頭） 岡部孝規

▽ 県立神崎工業高等学校長 （県立洲本実業高等学校教頭） 笹城戸清司

▽ 県立こやの里特別支援学校長 （県立むこがわ特別支援学校教頭） 只石和世

▽ 県立三田西陵高等学校長 （県立伊丹高等学校教頭） 白井征彰

▽ 県立篠山東雲高等学校長 （県立芦屋高等学校教頭） 守田久美

▽ 県立篠山産業高等学校長 （丹波教育事務所長） 田村純一

▽ 県立上野ヶ原特別支援学校長兼県立高等特別支援学校長 （県立高等特別支援学校筆頭教頭） 竹内雅彦

▽ 県立松陽高等学校長 （県立神戸鈴蘭台高等学校教頭） 杉野智也

▽ 県立播磨南高等学校長 （県立飾磨工業高等学校多部制筆頭教頭） 吉行智

▽ 県立錦城高等学校長 （県立明石北高等学校教頭） 安田譲

▽ 県立西脇北高等学校長 （県立篠山産業高等学校教頭） 隈元優一

▽ 県立いなみ野特別支援学校長 （県立東はりま特別支援学校教頭） 赤坂なおみ

▽ 県立東はりま特別支援学校長 （県立阪神昆陽特別支援学校筆頭教頭） 宇野和美

▽ 県立姫路西高等学校長 （高校教育課長） 倉橋良太

▽ 県立神崎高等学校長 （県立神戸高塚高等学校教頭） 木村一成

▽ 県立上郡高等学校長 （県立加古川東高等学校教頭） 大楠扶美男

▽ 県立伊和高等学校長 （県立赤穂高等学校教頭） 佐藤義尚

▽ 県立姫路北高等学校長 （スポーツ振興課副課長兼スポーツ環境班長） 森鼻崇文

▽ 県立姫路聴覚特別支援学校長 （県立加古川西高等学校教頭） 佐野美穂

▽ 県立日高高等学校長 （県立八鹿高等学校教頭） 平山剛士

▽ 県立生野高等学校長 （県立生野高等学校教頭） 前田仁志

▽ 県立但馬農業高等学校長 （県立有馬高等学校教頭） 伊林淳弥

▽ 県立豊岡総合高等学校長 （県立南但馬自然学校長） 西岡智也

▽ 県立和田山高等学校長 （県立高砂高等学校教頭） 大橋一友

■役職定年

▽ 県立神戸工業高等学校長 湊浩樹

▽ 県立長田商業高等学校長 松本秀孝

▽ 県立猪名川高等学校長 池信宏之

▽ 県立鳴尾高等学校長 切原賀子

▽ 県立こやの里特別支援学校長 大脇知子

▽ 県立むこがわ特別支援学校長 石井奈穂子

▽ 県立氷上高等学校長 長尾均

▽ 県立飾磨工業高等学校長 永本浩一

▽ 県立姫路聴覚特別支援学校長 山本幸生

▽ 県立出石高等学校長 守山勝

▽ 県立但馬農業高等学校長 木内靖之

■退職

▽ 県立青雲高等学校長 三原慎吾

▽ 県立西神戸高等特別支援学校長 石川勝己

▽ 県立伊丹北高等学校長 宮本稚子

▽ 県立川西明峰高等学校長 近藤和弘

▽ 県立宝塚北高等学校長 白川淳哉

▽ 県立芦屋高等学校長 北中睦雄

▽ 県立尼崎工業高等学校長 上月通男

▽ 県立西宮香風高等学校長 桑田圭介

▽ 県立上野ヶ原特別支援学校長兼県立高等特別支援学校長 高田敬子

▽ 県立高砂高等学校長 上出正彦

▽ 県立いなみ野特別支援学校長 八乙女利恵

▽ 県立東はりま特別支援学校長 丸山盟子

▽ 県立東灘高等学校長（再任用） 楠田俊夫

▽ 県立北神戸総合高等学校長兼県立神戸甲北高等学校長（再任用） 千種橿

▽ 県立尼崎西高等学校長（再任用） 東直也

▽ 県立尼崎小田高等学校長（再任用） 山根尚

▽ 県立伊丹西高等学校長（再任用） 愛川弘市

▽ 県立西宮南高等学校長（再任用） 吉野浩司

▽ 県立宝塚高等学校長（再任用） 森本成己

▽ 県立明石清水高等学校長（再任用） 福浦潤

▽ 県立松陽高等学校長（再任用） 魚井和彦

▽ 県立東播磨高等学校長（再任用） 志摩直樹

▽ 県立姫路別所高等学校長（再任用） 春名正章

▽ 県立神崎高等学校長（再任用） 齋藤勝

▽ 県立上郡高等学校長（再任用） 武田由哉

▽ 県立山崎高等学校長（再任用） 塚本師仁

▽ 県立八鹿高等学校長（再任用） 山本宏治

県立学校教頭

■転任

▽ 県立東灘高等学校教頭 （県立尼崎高等学校教頭） 中野公雄

▽ 県立長田高等学校教頭 （県立兵庫高等学校教頭） 荒神重典

▽ 県立北須磨高等学校教頭 （県立三木東高等学校教頭） 山本義史

▽ 県立須磨東高等学校教頭 （県立西宮今津高等学校教頭） 尾縣大矢

▽ 県立兵庫工業高等学校教頭 （県立西宮香風高等学校教頭） 藤原博司

▽ 県立湊川高等学校教頭 （県立農業高等学校教頭定時制担当） 養會博志

▽ 県立視覚特別支援学校教頭 （県立いなみ野特別支援学校教頭） 塚崎典子

▽ 県立神戸特別支援学校教頭 （県立上野ヶ原特別支援学校教頭さくら訪問学級担当） 藤本友美

▽ 県立尼崎高等学校教頭 （県立伊丹西高等学校教頭） 坂本多津子

▽ 県立尼崎北高等学校教頭 （県立川西北陵高等学校教頭） 江口志織

▽ 県立伊丹高等学校教頭 （県立北須磨高等学校教頭） 猪垣敦

▽ 県立伊丹高等学校教頭 （県立西宮高等学校教頭） 山崎信一

▽ 県立伊丹西高等学校教頭 （県立川西明峰高等学校教頭） 辻真由美

▽ 県立伊丹北等学校教頭 （県立西宮南高等学校教頭） 河崎一郎

▽ 県立川西緑台高等学校教頭 （県立国際高等学校教頭） 森田光彦

▽ 県立川西北陵高等学校教頭 （県立阪神昆陽高等学校教頭） 渡辺伸勝

▽ 県立西宮南高等学校教頭 （県立尼崎小田高等学校教頭） 藤原守人

▽ 県立西宮今津高等学校教頭 （県立明石高等学校教頭） 里知純

▽ 県立宝塚高等学校教頭 （県立湊川高等学校教頭） 中井恵子

▽ 県立宝塚東高等学校教頭 （県立川西緑台高等学校教頭） 橋本幸誠

▽ 県立芦屋国際中等教育学校教頭 （県立三木高等学校教頭） 岡本大輔

▽ 県立武庫荘総合高等学校教頭 （県立宝塚東高等学校教頭） 山本善一

▽ 県立阪神昆陽高等学校教頭 （県立小野高等学校教頭） 沖谷晃一郎

▽ 県立阪神特別支援学校教頭 （県立芦屋特別支援学校教頭） 上条伸

▽ 県立阪神特別支援学校教頭 （県立阪神特別支援学校教頭武庫荘分教室担当） 佳栄一

▽ 県立こやの里特別支援学校教頭 （県立阪神昆陽特別支援学校教頭） 齊藤大樹

▽ 県立芦屋特別支援学校教頭 （県立上野ヶ原特別支援学校教頭ひかりの森分教室担当） 山下子

▽ 県立芦屋特別支援学校教頭 （県立こばと聴覚特別支援学校教頭） 吉岡彦

▽ 県立阪神昆陽特別支援学校筆頭教頭 （県立こやの里特別支援学校教頭） 知美智子

▽ 県立阪神昆陽特別支援学校教頭 （県立高等特別支援学校教頭） 西原宏昭

▽ 県立むこがわ特別支援学校教頭 （県立阪神特別支援学校教頭） 澤田圭司

▽ 県立むこがわ特別支援学校教頭 （県立神戸聴覚特別支援学校教頭） 高木明日香

▽ 県立むこがわ特別支援学校教頭 （県立川西カリヨンの丘特別支援学校教頭猪名川分教室担当兼県立こやの里特別支援学校教頭猪名川分教室担当） 大川倫弘

▽ 県立篠山鳳鳴高等学校教頭 （県立三木北高等学校教頭） 島村香苗

▽ 県立有馬高等学校教頭 （県立氷上西高等学校教頭） 松原未来

▽ 県立北摂三田高等学校教頭 （県立阪神昆陽高等学校教頭） 石橋千恵

▽ 県立三田西陵高等学校教頭 （県立篠山東雲高等学校教頭） 生嶋英明

▽ 県立氷上高等学校教頭 （県立播磨農業高等学校教頭） 中前純一

▽ 県立篠山産業高等学校教頭 （県立三田西陵高等学校教頭） 小幡真之

▽ 県立高等特別支援学校筆頭教頭 （県立阪神特別支援学校教頭） 後藤聡子

▽ 県立高等特別支援学校教頭 （県立北はりま特別支援学校教頭） 藤本寿雄

▽ 県立明石高等学校教頭 （県立明石清水高等学校教頭） 小野賢一

▽ 県立明石北高等学校教頭 （県立伊和高等学校教頭） 吉田順一

▽ 県立明石西高等学校教頭 （県立須磨東高等学校教頭） 田村昌路

▽ 県立明石清水高等学校教頭 （県立姫路工業高等学校教頭） 山内猛史

▽ 県立加古川西高等学校教頭 （県立多可高等学校教頭） 濱田朋浩

▽ 県立高砂高等学校教頭 （県立佐用高等学校教頭） 上杉祝久

▽ 県立西脇高等学校教頭 （県立小野工業高等学校教頭） 山村明生

▽ 県立多可高等学校教頭 （県立氷上高等学校教頭） 阪上勝彦

▽ 県立北条高等学校教頭 （県立上郡高等学校教頭） 澤井敬

▽ 県立小野高等学校教頭 （県立長田商業高等学校教頭） 和田陽之

▽ 県立農業高等学校教頭 （県立吉川高等学校教頭） 長和徹

▽ 県立播磨農業高等学校教頭 （県立相生産業高等学校教頭定時制担当） 大永秀徳

▽ 県立小野工業高等学校教頭 （県立武庫荘総合高等学校教頭） 高見和正

▽ 県立いなみ野特別支援学校教頭 （県立芦屋特別支援学校教頭） 芦田貴美子

▽ 県立東はりま特別支援学校教頭 （県立西はりま特別支援学校教頭） 岩城さおり

▽ 県立東はりま特別支援学校教頭 （県立視覚特別支援学校教頭） 静川礼美

▽ 県立北はりま特別支援学校教頭 （県立出石特別支援学校教頭） 柳本真一

▽ 県立姫路東高等学校教頭 （県立龍野北高等学校教頭定時制担当） 竹中博之

▽ 県立姫路飾西高等学校教頭 （県立松陽高等学校教頭定時制担当） 山本一芳

▽ 県立龍野高等学校教頭 （県立姫路飾西高等学校教頭） 中野亮一

▽ 県立太子高等学校教頭 （県立相生産業高等学校教頭） 塚本浩平

▽ 県立相生高等学校教頭 （県立龍野北高等学校教頭） 宮下久仁子

▽ 県立赤穂高等学校教頭 （県立赤穂高等学校教頭定時制担当） 岩崎由香子

▽ 県立上郡高等学校教頭 （県立豊岡高等学校教頭定時制担当） 葛島真理

▽ 県立伊和高等学校教頭 （県立太子高等学校教頭） 青山禎尚

▽ 県立姫路工業高等学校教頭 （県立神崎工業高等学校教頭） 西本和樹

▽ 県立飾磨工業高等学校多部制筆頭教頭 （県立尼崎稲園高等学校教頭） 大崎みずほ

▽ 県立龍野北高等学校教頭 （県立姫路東高等学校教頭） 竹原一典

▽ 県立相生産業高等学校教頭 （県立小野工業高等学校教頭定時制担当） 松本康一

▽ 県立姫路商業高等学校教頭 （県立神戸商業高等学校教頭） 前島伸一郎

▽ 県立姫路特別支援学校教頭 （県立赤穂特別支援学校教頭） 久野浩司

▽ 県立播磨特別支援学校教頭 （県立姫路しらさぎ特別支援学校教頭） 柴田肖文

▽ 県立赤穂特別支援学校教頭 （県立播磨特別支援学校教頭） 丸尾和史

▽ 県立西はりま特別支援学校教頭 （県立姫路特別支援学校教頭姫路別所分教室担当） 長谷川さゆり

▽ 県立豊岡高等学校教頭 （県立豊岡総合高等学校教頭） 高荑直人

▽ 県立八鹿高等学校教頭 （県立和田山高等学校教頭） 西本慶輔

▽ 県立生野高等学校教頭 （県立社高等学校教頭） 川嶋輝美

▽ 県立豊岡総合高等学校教頭 （県立香住高等学校教頭） 中尾浩

▽ 県立出石特別支援学校教頭 （県立出石特別支援学校教頭みかた校担当） 上田由紀子

■採用

▽ 県立神戸高等学校教頭 （県立夢野台高等学校主幹教諭） 白鷹昌樹

▽ 県立兵庫高等学校教頭 （西宮市立西宮高等学校教頭） 池野真也

▽ 県立神戸鈴蘭台高等学校教頭 （県立北摂三田高等学校主幹教諭） 阪井大輔

▽ 県立北神戸総合高等学校教頭兼県立神戸甲北高等学校教頭 （県立姫路聴覚特別支援学校長） 山本幸生

▽ 県立伊川谷北高等学校教頭兼県立神戸学園都市高等学校教頭 （播磨西教育事務所主任指導主事兼総務課班長） 奥田健二

▽ 県立神戸高塚高等学校教頭 （青少年本部県立神出学園副校長） 小林憲幸

▽ 県立神戸商業高等学校教頭 （県立国際高等学校主幹教諭） 今村高士

▽ 県立長田商業高等学校教頭 （県立飾磨工業高等学校長） 永本浩一

▽ 県立神戸聴覚特別支援学校教頭 （県立神戸聴覚特別支援学校主幹教諭） 堀井雅水

▽ 県立のじぎく特別支援学校教頭おおぞら分教室担当 （県立いなみ野特別支援学校主幹教諭） 橘田佳紀

▽ 県立尼崎西高等学校教頭 （県立伊丹高等学校教諭） 高木宏記

▽ 県立尼崎小田高等学校教頭 （県立伊丹高等学校教諭） 岩本正人

▽ 県立尼崎稲園高等学校教頭 （伊丹市立伊丹高等学校教頭） 伊崎信也

▽ 県立川西明峰高等学校教頭 （県立芦屋高等学校主幹教諭） 木村和人

▽ 県立西宮高等学校教頭 （県立尼崎小田高等学校主幹教諭） 福本稔

▽ 県立西宮北高等学校教頭兼県立西宮苦楽園高等学校教頭 （県立須磨東高等学校主幹教諭） 岡本哲也

▽ 県立宝塚北高等学校教頭 （県立阪神昆陽高等学校主幹教諭） 岡田欣久

▽ 県立芦屋高等学校教頭 （高校教育課主任指導主事産業教育担当） 岡本由佳子

▽ 県立国際高等学校教頭 （県立星陵高等学校教諭） 大井正義

▽ 県立西宮香風高等学校教頭 （県立長田商業高等学校長） 松本秀孝

▽ 県立西宮香風高等学校教頭 （県立西宮今津高等学校主幹教諭） 石川嘉恵

▽ 県立阪神昆陽高等学校教頭 （県立川西明峰高等学校主幹教諭） 松本賢治

▽ 県立神崎工業高等学校教頭 （県立龍野北高等学校主幹教諭） 菅圭介

▽ 県立阪神特別支援学校教頭武庫荘分教室担当 （県立芦屋特別支援学校主幹教諭） 松下純子

▽ 県立川西カリヨンの丘特別支援学校教頭猪名川分教室担当 （県立こやの里特別支援学校主幹教諭） 今井成幸

▽ 県立氷上西高等学校教頭 （県立西脇北高等学校主幹教諭） 木寺慎司

▽ 県立篠山東雲高等学校教頭 （県立西脇北高等学校主幹教諭） 西村一真

▽ 県立上野ヶ原特別支援学校教頭さくら訪問学級担当 （県立川西カリヨンの丘特別支援学校主幹教諭） 木村めぐみ

▽ 県立上野ヶ原特別支援学校教頭ひかりの森分教室担当 （県立のじぎく特別支援学校主幹教諭） 木下陽子

▽ 県立松陽高等学校教頭定時制担当 （県立松陽高等学校主幹教諭） 大西正悟

▽ 県立社高等学校教頭 （明石市立明石商業高等学校教頭） 松原隆志

▽ 県立三木高等学校教頭 （県立総合教育センター主任指導主事兼企画調査課長） 京極潤

▽ 県立三木東高等学校教頭兼県立三木総合高等学校教頭 （県立西宮今津高等学校主幹教諭） 田中一嘉

▽ 県立三木北高等学校教頭 （県立有馬高等学校主幹教諭） 二森正人

▽ 県立吉川高等学校教頭 （県立松陽高等学校定時制主幹教諭） 市浦英樹

▽ 県立農業高等学校教頭定時制担当 （県立農業高等学校主幹教諭） 松谷則子

▽ 県立東播工業高等学校教頭 （高校教育課主任指導主事兼教育指導班長） 前田芳孝

▽ 県立小野工業高等学校教頭定時制担当 （県立小野工業高等学校主幹教諭） 川崎寿夫

▽ 県立家島高等学校教頭 （県立加古川南高等学校主幹教諭） 東郷憲昭

▽ 県立龍野高等学校教頭 （県立太子高等学校教諭） 北川潔

▽ 県立赤穂高等学校教頭定時制担当 （県立西脇高等学校主幹教諭） 角野陽介

▽ 県立佐用高等学校教頭 （県立佐用高等学校主幹教諭） 前野惠美

▽ 県立飾磨工業高等学校教頭多部制担当 （県立東播工業高等学校主幹教諭） 木村文教

▽ 県立龍野北高等学校教頭定時制担当 （県立飾磨工業高等学校多部制主幹教諭） 久内千佳

▽ 県立相生産業高等学校教頭定時制担当 （県立姫路工業高等学校主幹教諭） 山本大介

▽ 県立姫路特別支援学校姫路別所分教室担当 （県立播磨特別支援学校主幹教諭） 吉田拓生

▽ 県立姫路しらさぎ特別支援学校教頭 （県立姫路しらさぎ特別支援学校主幹教諭） 有吉理恵

▽ 県立豊岡高等学校教頭 （県立神戸高等学校教諭） 篠倉利典

▽ 県立豊岡高等学校教頭定時制担当 （県立氷上高等学校教諭） 上垣弘也

▽ 県立出石高等学校教頭 （県立西脇高等学校教諭） 横山尚司

▽ 県立香住高等学校教頭 （県立但馬農業高等学校主幹教諭） 森田愛

▽ 県立和田山高等学校教頭 （県立和田山高等学校主幹教諭） 秋山徳人

▽ 県立出石特別支援学校教頭みかた校担当 （県立豊岡聴覚特別支援学校主幹教諭） 中村友

▽ 県立淡路高等学校教頭 （県立洲本高等学校主幹教諭） 木原宏美

▽ 県立洲本実業高等学校教頭 （県立兵庫工業高等学校主幹教諭） 上田敬司

▽ 尼崎市立琴ノ浦高等学校教頭 （県立飾磨工業高等学校主幹教諭） 小林將高

▽ 尼崎市立琴ノ浦高等学校教頭 （尼崎市立尼崎高等学校教頭） 平井宏治

■役職定年

▽ 県立東はりま特別支援学校教頭 清水祥一

▽ 県立姫路特別支援学校教頭 山口了

■退職

▽ 県立伊川谷北高等学校教頭兼県立神戸学園都市高等学校教頭 野口照正

▽ 県立宝塚北高等学校教頭 山崎俊喜

▽ 県立西脇高等学校教頭 山下孝生

▽ 県立相生高等学校教頭 花田由紀広

▽ 県立出石高等学校教頭 谷口慎哉

▽ 県立淡路高等学校教頭 前野フキ

▽ 尼崎市立琴ノ浦高等学校教頭 森脇和広

▽ 西宮市立西宮高等学校教頭 （県立東灘高等学校教頭） 大崎稔

▽ 尼崎市立尼崎双星高等学校教頭 （県立飾磨工業高等学校教頭多部制担当） 山本雅巳

▽ 事務局へ （県立尼崎北高等学校教頭） 土屋ハルナ

▽ 事務局へ （県立龍野高等学校教頭） 成田明弘

▽ 事務局へ （県立豊岡高等学校教頭） 宮本貴志

小学校長

■転任

【尼崎市】

▽ 尼崎市立下坂部小学校長 （尼崎市立上坂部小学校長） 馬場直子

▽ 尼崎市立大庄小学校長 （尼崎市立武庫北小学校長） 上村知一郎

▽ 尼崎市立上坂部小学校長 （尼崎市立尼崎北小学校長） 高原有子

▽ 尼崎市立小園小学校長 （尼崎市立武庫南小学校長） 正幸大龍

▽ 尼崎市立立花北小学校長 （尼崎市立小園小学校長） 寺田忠司

▽ 尼崎市立園田南小学校長 （尼崎市立塚口小学校長） 細間亜季

▽ 尼崎市立わかば西小学校長 （尼崎市立清和小学校長） 馬場憲一郎

【西宮市】

▽ 西宮市立安井小学校長 （西宮市立鳴尾東小学校長） 井上妙子

▽ 西宮市立高木小学校長 （西宮市立東山台小学校長） 北井良

▽ 西宮市立用海小学校長 （西宮市立平木小学校長） 中井崇裕

▽ 西宮市立山口小学校長 （西宮市立上ヶ原小学校長） 岩瀬寛明

▽ 西宮市立平木小学校長 （西宮市立苦楽園小学校長） 前田泰洋

▽ 西宮市立苦楽園小学校長 （西宮市立高木小学校長） 畑中章文

▽ 西宮市立東山台小学校長 （西宮市立甲東小学校長） 山根桜子

【芦屋市】

▽ 芦屋市立宮川小学校長 （芦屋市立山手中学校長） 河野貴史

【伊丹市】

▽ 伊丹市立伊丹小学校長 （伊丹市立南小学校長） 植松俊二

▽ 伊丹市立稲野小学校長 （伊丹市立神津小学校長） 米田博一

▽ 伊丹市立南小学校長 （伊丹市立摂陽小学校長） 門間祐二

【宝塚市】

▽ 宝塚市立小浜小学校長 （宝塚市立売布小学校長） 藤山昌生

【川西市】

▽ 川西市立桜が丘小学校長 （川西市立陽明小学校長） 土本純平

▽ 川西市立陽明小学校長 （川西市立清和台南小学校長） 坪田城達

▽ 川西市立清和台南小学校長 （川西市立清和台小学校長） 院去聡

【三田市】

▽ 三田市立弥生小学校長 （三田市立学園小学校長） 乙訓和之

▽ 三田市立つつじが丘小学校長 （三田市立小野小学校長） 山本司

▽ 三田市立学園小学校長 （三田市立つつじが丘小学校長） 松山宏枝

【猪名川町】

▽ 川辺郡猪名川町立猪名川小学校長 （川辺郡猪名川町立楊津小学校長） 潮田真知子

▽ 川辺郡猪名川町立楊津小学校長 （川辺郡猪名川町立猪名川小学校長） 万代典保

【明石市】

▽ 明石市立人丸小学校長 （明石市立二見小学校長） 古川薫

▽ 明石市立大観小学校長 （明石市立高丘東小学校長） 田淵博宣

▽ 明石市立山手小学校長 （明石市立沢池小学校長） 小島圭二

▽ 明石市立魚住小学校長 （明石市立二見北小学校長） 入江由美子

▽ 明石市立二見小学校長 （明石市立林小学校長） 飯田聡子

▽ 明石市立沢池小学校長 （明石市立松が丘小学校長） 荒川勝

【加古川市】

▽ 加古川市立尾上小学校長 （加古川市立神野小学校長） 安茂聖二

▽ 加古川市立八幡小学校長 （加古川市立尾上小学校長） 山崎睦美

▽ 加古川市立平岡東小学校長 （尼崎市立あまよう特別支援学校長） 河合康一

▽ 加古川市立平岡北小学校長 （加古川市立野口南小学校長） 長谷川敬志

▽ 加古川市立野口南小学校長 （加古川市立平岡東小学校長） 堀之内健志

【稲美町】

▽ 加古郡稲美町立母里小学校長 （加古郡稲美町立加古小学校長） 野邊久美

【播磨町】

▽ 加古郡播磨町立播磨南小学校長 （加古郡播磨町立播磨小学校長） 穐原清斗

▽ 加古郡播磨町立播磨小学校長 （加古郡播磨町立播磨南小学校長） 河合庸子

【西脇市】

▽ 西脇市立重春小学校長 （西脇市立西脇中学校長） 竹内友哉

▽ 西脇市立比延小学校長 （西脇市立双葉小学校長） 藤井雅子

▽ 西脇市立双葉小学校長 （西脇市立比延小学校長） 脇谷哲史

【小野市】

▽ 小野市立小野小学校長 （小野市立小野東小学校長） 森田史生

▽ 小野市立大部小学校長 （小野市立河合中学校長） 吉岡秀晃

▽ 小野市立中番小学校長 （小野市立河合小学校長） 眞田まや子

▽ 小野市立下東条小学校長 （多可郡多可町立加美中学校長） 竹内晋一

▽ 小野市立小野東小学校長 （小野市立大部小学校長） 藤野政憲

【加西市】

▽ 加西市立北条小学校長 （加西市立九会小学校長） 安富重則

▽ 加西市立賀茂小学校長 （加西市立西在田小学校長） 橋尾恵美

▽ 加西市立九会小学校長 （加西市立日吉小学校長） 菅野孝二

▽ 加西市立北条東小学校長 （加西市立宇仁小学校長） 森脇義記

【多可町】

▽ 多可郡多可町立中町南小学校長 （多可郡多可町立八千代小学校長） 南畝大作

▽ 多可郡多可町立松井小学校長 （多可郡多可町立中町中学校長） 神崎進吾

▽ 多可郡多可町立杉原谷小学校長 （多可郡多可町立八千代中学校長） 吉田勇二

▽ 多可郡多可町立八千代小学校長 （多可郡多可町立松井小学校長） 長澤高意

【姫路市】

▽ 姫路市立水上小学校長 （姫路市立谷外小学校長） 服部利枝

▽ 姫路市立野里小学校長 （姫路市立水上小学校長） 金川貴人

▽ 姫路市立八木小学校長 （姫路市立香呂小学校長） 山本啓司

▽ 姫路市立糸引小学校長 （姫路市立書写養護学校長） 水谷健治

▽ 姫路市立白浜小学校長 （姫路市立城陽小学校長） 西川康成

▽ 姫路市立高浜小学校長 （姫路市立野里小学校長） 中川宜浩

▽ 姫路市立飾磨小学校長 （姫路市立曽左小学校長） 林洋介

▽ 姫路市立余部小学校長 （姫路市立上菅小学校長） 中山純子

▽ 姫路市立花田小学校長 （姫路市立白浜小学校長） 箭吹英信

▽ 姫路市立大塩小学校長 （姫路市立谷内小学校長） 原雄一郎

▽ 姫路市立高岡西小学校長 （姫路市立花田小学校長） 山田隆文

▽ 姫路市立前之庄小学校長 （姫路市立的形小学校長） 畠中誠

▽ 姫路市立上菅小学校長 （姫路市立安富北小学校長） 稲本毅

▽ 姫路市立安富南小学校長 （姫路市立八木小学校長） 冨士原伸人

【神河町】

▽ 神崎郡神河町立長谷小学校長 （神崎郡神河町立神河中学校長） 藤本悟

【相生市】

▽ 相生市立双葉小学校長 （相生市立矢野小学校長） 山本哲也

▽ 相生市立中央小学校長 （相生市立相生小学校長） 横山和彦

▽ 相生市立矢野小学校長 （相生市立青葉台小学校長） 大塚まゆみ

▽ 相生市立青葉台小学校長 （相生市立若狭野小学校長） 北本洋志

【赤穂市】

▽ 赤穂市立塩屋小学校長 （赤穂市立尾崎小学校長） 中林晴之

▽ 赤穂市立城西小学校長 （赤穂市立有年小学校長） 西村博子

【たつの市】

▽ たつの市立半田小学校長 （たつの市立河内小学校長） 村瀬茂

【播磨高原広域事務組合】

▽ 播磨高原広域事務組合立播磨高原東小学校長 （佐用郡佐用町立上月中学校長） 田中淳一

【宍粟市】

▽ 宍粟市立山崎小学校長 （宍粟市立はりま一宮小学校長） 浅田和典

▽ 宍粟市立蔦沢小学校長 （播磨高原広域事務組合立播磨高原東小学校長） 中尾靖

▽ 宍粟市立はりま一宮小学校長 （宍粟市立神野小学校長） 春名隆行

【豊岡市】

▽ 豊岡市立三方小学校長 （豊岡市立小野小学校長） 上谷高之

▽ 豊岡市立資母小学校長 （豊岡市立但東中学校長） 田中博樹

【養父市】

▽ 養父市立八鹿小学校長 （養父市立大屋中学校長） 山下雅史

【朝来市】

▽ 朝来市立東河小学校長 （朝来市立山口小学校長） 小畑俊史

▽ 朝来市立山口小学校長 （朝来市立東河小学校長） 椿本義徳

【香美町】

▽ 美方郡香美町立村岡小学校長 （美方郡香美町立射添小学校長） 伊藤徹

▽ 美方郡香美町立射添小学校長 （美方郡香美町立長井小学校長） 田中淳二

【新温泉町】

▽ 美方郡新温泉町立温泉小学校長 （美方郡新温泉町立浜坂南小学校長） 株本和則

▽ 美方郡新温泉町立浜坂南小学校長 （美方郡新温泉町立浜坂東小学校長） 山本和正

▽ 美方郡新温泉町立浜坂北小学校長 （美方郡新温泉町立浜坂西小学校長） 大森真次

【丹波篠山市】

▽ 丹波篠山市立岡野小学校長 （丹波篠山市立大山小学校長） 山本真

【丹波市】

▽ 丹波市立上久下小学校長 （丹波市立春日部小学校長） 籔内文次郎

▽ 丹波市立竹山小学校長 （丹波市立中央小学校長） 黒田睦美

【洲本市】

▽ 洲本市立洲本第一小学校長 （洲本市立加茂小学校長） 十河巧

▽ 洲本市立洲本第三小学校長 （洲本市立鮎原小学校長） 高鍋謙二郎

▽ 洲本市立大野小学校長 （洲本市立広石小学校長） 西野嘉一

▽ 洲本市立加茂小学校長 （洲本市立中川原小学校長） 福原広行

【南あわじ市・淡路市】

▽ 南あわじ市立松帆小学校長 （南あわじ市・洲本市組合立広田中学校長） 白木誠一

▽ 淡路市立塩田小学校長 （淡路市立石屋小学校長） 杉浦光生

▽ 淡路市立石屋小学校長 （淡路市立学習小学校長） 中山義章

▽ 淡路市立学習小学校長 （淡路市立塩田小学校長） 向井美鈴

▽ 淡路市立志筑小学校長 （淡路市立浦小学校長） 山本浩一

▽ 淡路市立浦小学校長 （淡路市立津名東小学校長） 保地実

▽ 淡路市立津名東小学校長 （淡路市立一宮小学校長） 藤稿英子

▽ 淡路市立一宮小学校長 （淡路市立志筑小学校長） 大木みどり

中学校長

■転任

【西宮市】

▽ 西宮市立浜脇中学校長 （西宮市立学文中学校長） 都志啓二

▽ 西宮市立浜甲子園中学校長 （西宮市立甲陵中学校長） 渡辺美穂

▽ 西宮市立塩瀬中学校長 （西宮市立大社中学校長） 大森頼宗

【芦屋市】

▽ 芦屋市立山手中学校長 （芦屋市立潮見中学校長） 西端充志

【伊丹市】

▽ 伊丹市立南中学校長 （伊丹市立鴻池小学校長） 粟生桂治

【宝塚市】

▽ 宝塚市立宝塚第一中学校長 （宝塚市立光ガ丘中学校長） 柳田覚

▽ 宝塚市立西谷中学校長 （宝塚市立宝塚第一中学校長） 神原勝

▽ 宝塚市立光ガ丘中学校長 （宝塚市立山手台中学校長） 井川勝博

▽ 宝塚市立山手台中学校長 （宝塚市立西谷中学校長） 筒井啓介

【三田市】

▽ 三田市立狭間中学校長 （三田市立上野台中中学校長） 福岡孝太郎

▽ 三田市立藍中学校長 （三田市立狭間中学校長） 藤井許善

【明石市】

▽ 明石市立錦城中学校長 （明石市立衣川中学校長） 小和喜樹

▽ 明石市立衣川中学校長 （明石市立野々池中学校長） 奥内正浩

【高砂市】

▽ 高砂市立鹿島中学校長 （高砂市立宝殿中学校長） 内海敬司

▽ 高砂市立竜山中学校長 （高砂市立伊保小学校長） 富岡正人

▽ 高砂市立宝殿中学校長 （高砂市立竜山中学校長） 藤原秀樹

【西脇市】

▽ 西脇市立西脇中学校長 （西脇市立西脇南中学校長） 永井寿幸

▽ 西脇市立西脇南中学校長 （西脇市立重春小学校長） 田口久雄

【小野市】

▽ 小野市立小野中学校長 （小野市立中番小学校長） 三浦高幸

▽ 小野市立河合中学校長 （小野市立小野中学校長） 西村政朗

【加東市】

▽ 加東市立社学園中学校長 （加東市立社学園小学校長） 井上聡

【多可町】

▽ 多可郡多可町立多可中学校長 （多可郡多可町立中町南小学校長） 橋本衛

【姫路市】

▽ 姫路市立山陽中学校長 （姫路市立灘中学校長） 内海雅章

▽ 姫路市立灘中学校長 （姫路市立東光中学校長） 森川寛司

▽ 姫路市立飾磨中部中学校長 （姫路市立朝日中学校長） 大仲雅和

▽ 姫路市立朝日中学校長 （姫路市立置塩中学校長） 三田勝也

▽ 姫路市立城山中学校長 （姫路市立家島中学校長） 美安周平

▽ 姫路市立置塩中学校長 （姫路市立神南中学校長） 尾野亮右

【たつの市】

▽ たつの市立揖保川中学校長 （揖保郡太子町立太子西中学校長） 森澤宏亘

【太子町】

▽ 揖保郡太子町立太子西中学校長 （たつの市立半田小学校長） 國延紀代美

【宍粟市】

▽ 宍粟市立山崎西中学校長 （宍粟市立山崎南中学校長） 世良重信

▽ 宍粟市立山崎南中学校長 （宍粟市立一宮南中学校長） 西村潤

▽ 宍粟市立一宮南中学校長 （宍粟市立千種中学校長） 平田新二

▽ 宍粟市立千種中学校長 （宍粟市立千種小学校長） 上山昌秀

【豊岡市】

▽ 豊岡市立豊岡北中学校長 （豊岡市立出石中学校長） 赤松明生

▽ 豊岡市立但東中学校長 （豊岡市立資母小学校長） 北川尚宏

【養父市】

▽ 養父市立大屋中学校長 （養父市立大屋小学校長） 垣尾正幸

【朝来市】

▽ 朝来市立生野中学校長 （朝来市立糸井小学校長） 志水健一

【香美町】

▽ 美方郡香美町立香住第一中学校長 （美方郡香美町立余部小学校長） 木村好伸

【丹波篠山市】

▽ 丹波篠山市立篠山中学校長 （丹波篠山市立今田中学校長） 塩尻活平

▽ 丹波篠山市立丹南中学校長 （丹波篠山市立岡野小学校長） 足立貞治

【丹波市】

▽ 丹波市立山南中学校長 （丹波市立青垣中学校長） 井本健吾

▽ 丹波市立氷上中学校長 （丹波市立山南中学校長） 岸田孝広

【洲本市】

▽ 洲本市立洲浜中学校長 （洲本市立大野小学校長） 栄久視

【淡路市】

▽ 淡路市立津名中学校長 （淡路市立岩屋中学校長） 齋藤康人

▽ 淡路市立岩屋中学校長 （淡路市立津名中学校長） 仲野幹

■採用

【尼崎市】

▽ 尼崎市立立花中学校長 （尼崎市立立花中学校教頭） 板谷葉子

▽ 尼崎市立小園中学校長 （尼崎市立小園中学校教頭） 新井正人

▽ 尼崎市立小田中学校長 （尼崎市教育委員会いじめ防止生徒指導担当課長） 杉谷剛一

▽ 尼崎市立尼崎琴葉中学校長 （尼崎市教育委員会学びの多様化学校設置準備担当課長） 石井郁樹

【西宮市】

▽ 西宮市立大社中学校長 （西宮市立平木中学校教頭） 兼信皇

▽ 西宮市立甲陵中学校長 （西宮市立高須中学校教頭） 木村和泉

▽ 西宮市立上甲子園中学校長 （西宮市立深津中学校教頭） 阪上健司

▽ 西宮市立学文中学校長 （兵庫県教育委員会阪神教育事務所副所長兼教育振興課長） 河合康信

【芦屋市】

▽ 芦屋市立精道中学校長 （芦屋市立精道中学校教頭） 虎若高士

▽ 芦屋市立潮見中学校長 （芦屋市立山手中学校教頭） 岡田浩一

【伊丹市】

▽ 伊丹市立松崎中学校長 （伊丹市立松崎中学校教頭） 竹内善一

【宝塚市】

▽ 宝塚市立高司中学校長 （宝塚市立宝塚中学校教頭） 稲中伸彦

【川西市】

▽ 川西市立川西南中学校長 （川西市教育委員会教育推進部理事） 下内卓夫

▽ 川西市立明峰中学校長 （川西市立東谷中学校教頭） 中西亮

【三田市】

▽ 三田市立上野台中学校長 （三田市教育委員会教育研修所所長） 出藏裕昭

【明石市】

▽ 明石市立朝霧中学校長 （明石市立朝霧中学校教頭） 伊賀賢人

▽ 明石市立野々池中学校長 （明石市教育委員会児童生徒支援課長） 長尾正延

【加古川市】

▽ 加古川市立加古川中学校長 （加古川市教育委員会教育指導部長） 松尾光隆

▽ 加古川市立平岡南中学校長 （加古川市立平岡中学校教頭） 池澤雅樹

【三木市】

▽ 三木市立三木東中学校長 （三木市立三木中学校教頭） 小林俊治

▽ 三木市立吉川中学校長 （三木市立吉川中学校教頭） 蓬莱知子

【姫路市】

▽ 姫路市立大白書中学校長 （姫路市立灘中学校教頭） 船本和男

▽ 姫路市立東光中学校長 （姫路市立増位中学校教頭） 多田好宏

▽ 姫路市立神南中学校長 （姫路市立神南中学校教頭） 川隆一

▽ 姫路市立書写中学校長 （姫路市立書写中学校教頭） 鎌谷順一

▽ 姫路市立家島中学校長 （姫路市立飾磨西中学校教頭） 福島淳

【神河町】

▽ 神崎郡神河町立神河中学校長 （神崎郡市川町立市川中学校教頭） 鎌田雅弘

【相生市】

▽ 相生市立双葉中学校長 （相生市教育委員会教育次長） 木本博子

▽ 相生市立矢野川中学校長 （相生市立矢野川中学校教頭） 浅見忠秀

【赤穂市】

▽ 赤穂市立有年中学校長 （赤穂市立坂越中学校教頭） 矢野昭博

【たつの市】

▽ たつの市立新宮中学校長 （たつの市立新宮中学校教頭） 圓井裕子

【佐用町】

▽ 佐用郡佐用町立上月中学校長 （宍粟市立千種中学校教頭） 柳田勝利

【豊岡市】

▽ 豊岡市立出石中学校長 （豊岡市教育委員会学校教育課長） 寺坂浩司

【朝来市】

▽ 朝来市立梁瀬中学校長 （兵庫県教育委員会但馬教育事務所副所長兼教育振興課長） 太田利隆

【香美町】

▽ 美方郡香美町立村岡中学校長 （美方郡香美町立村岡中学校教頭） 丹後谷智

【丹波篠山市】

▽ 丹波篠山市立今田中学校長 （丹波篠山市立今田中学校教頭） 火置和子

【丹波市】

▽ 丹波市立青垣中学校長 （丹波市教育委員会学校教育課副課長） 尾松正章

【南あわじ市・洲本市組合】

▽ 南あわじ市・洲本市組合立広田中学校長 （南あわじ市立三原中学校教頭） 宮内博

■退職

▽ 尼崎市立立花中学校長 前田裕司

▽ 尼崎市立小田中学校長 鍬原輝明

▽ 西宮市立浜脇中学校長（再任用） 佐々木理

▽ 西宮市立上甲子園中学校長 飯干英典

▽ 西宮市立塩瀬中学校長 渡辺昇

▽ 伊丹市立松崎中学校長 今井克己

▽ 川西市立川西南中学校長 株本一男

▽ 川西市立明峰中学校長（再任用） 黒山郁子

▽ 加古川市立平岡南中学校長 三ツ寺恭子

▽ 高砂市立鹿島中学校長 藤原寛文

▽ 三木市立三木東中学校長 坂田直裕

▽ 三木市立吉川中学校長 河原正則

▽ 加東市立社学園中学校長 平川真也

▽ 姫路市立飾磨中部中学校長 堀晶子

▽ 姫路市立城山中学校長 黒田裕治

▽ 姫路市立書写中学校長 佐竹美保子

▽ 相生市立双葉中学校長 山本要

▽ 相生市立矢野川中学校長 田邊貴正

▽ 赤穂市立有年中学校長（再任用） 勝谷英策

▽ たつの市立新宮中学校長 圓田雅也

▽ たつの市立揖保川中学校長 堀育美

▽ 宍粟市立山崎西中学校長 浅田卓

▽ 豊岡市立豊岡北中学校長 戸田康夫

▽ 朝来市立梁瀬中学校長 山畠操

▽ 朝来市立生野中学校長（再任用） 児島直記

▽ 美方郡香美町立香住第一中学校長 山本秀樹

▽ 美方郡香美町立村岡中学校長 中島保男

▽ 丹波篠山市立丹南中学校長 木村暁

▽ 丹波市立氷上中学校長 大槻隆浩

▽ 洲本市立洲浜中学校長 増井英喜

■役職定年

▽ 尼崎市立小園中学校長 真島清行

▽ 西宮市立浜甲子園中学校長 脇谷孝彦

▽ 芦屋市立精道中学校長 上田美佳

▽ 宝塚市立高司中学校長 辻本宏敬

▽ 三田市立藍中学校長 鯉ノ内克枝

▽ 明石市立錦城中学校長 奥山茂

▽ 明石市立朝霧中学校長 中井尚人

▽ 加古川市立加古川中学校長 大山貴史

▽ 姫路市立大白書中学校長 松原峰雄

▽ 姫路市立山陽中学校長 三浦洋

▽ 丹波篠山市立篠山中学校長 高森俊広

中学校教頭

■転任

【尼崎市】

▽ 尼崎市立立花中学校教頭 （尼崎市立大庄北中学校教頭） 今西大輔

▽ 尼崎市立小園中学校教頭 （尼崎市立武庫東中学校教頭） 白井英世

▽ 尼崎市立成良中学校琴城分校教頭 （尼崎市立成良中学校教頭） 善谷篤司

▽ 尼崎市立成良中学校教頭 （尼崎市立園田中学校教頭） 市田直大

【西宮市】

▽ 西宮市立今津中学校教頭 （西宮市立山口中学校教頭） 米山大吾

▽ 西宮市立鳴尾中学校教頭 （西宮市立今津中学校教頭） 黒川正博

▽ 西宮市立山口中学校教頭 （西宮市立瓦木中学校教頭） 谷山安彦

【伊丹市】

▽ 伊丹市立北中学校教頭 （伊丹市立天王寺川中学校教頭） 長谷慎一

▽ 伊丹市立天王寺川中学校教頭 （伊丹市立昆陽里小学校教頭） 上田誠司

【宝塚市】

▽ 宝塚市立宝塚中学校教頭 （宝塚市立宝梅中学校教頭） 片上健太郎

▽ 宝塚市立安倉中学校教頭 （宝塚市立南ひばりガ丘中学校教頭） 照光次郎

▽ 宝塚市立中山五月台中学校教頭 （宝塚市立安倉中学校教頭） 成田興史

【川西市】

▽ 川西市立川西中学校教頭 （川西市立加茂小学校教頭） 和多田晃宏

▽ 川西市立東谷中学校教頭 （川西市立多田中学校教頭） 植田兼助

【三田市】

▽ 三田市立長坂中学校教頭 （三田市立松が丘小学校教頭） 南雄一

▽ 三田市立けやき台中学校教頭 （三田市立富士中学校教頭） 荒木裕樹

▽ 三田市立富士中学校教頭 （三田市立藍中学校教頭） 中澤克利

▽ 三田市立ゆりのき台中学校教頭 （三田市立長坂中学校教頭） 高藤由紀子

▽ 三田市立八景中学校教頭 （三田市立けやき台中学校教頭） 山下武士

【明石市】

▽ 明石市立大久保中学校教頭 （明石市立魚住東中学校教頭） 魚家亮

▽ 明石市立二見中学校教頭 （明石市立大久保中学校教頭） 嘉戸明宏

▽ 明石市立高丘中学校教頭 （明石市立二見中学校教頭） 大内田朋寛

▽ 明石市立魚住東中学校教頭 （明石市立大久保北中学校教頭） 椿是之

▽ 明石市立大久保北中学校教頭 （明石市立高丘中学校教頭） 今井竜也

【加古川市】

▽ 加古川市立山手中学校教頭 （加古川市立志方中学校教頭） 加藤敦士

▽ 加古川市立志方中学校教頭 （加古川市立平岡北小学校教頭） 宮下雅博

【高砂市】

▽ 高砂市立高砂中学校教頭 （高砂市立荒井中学校教頭） 亀野学

▽ 高砂市立荒井中学校教頭 （高砂市立高砂中学校教頭） 藤本哲也

【西脇市】

▽ 西脇市立西脇中学校教頭 （西脇市立西脇南中学校教頭） 田中裕之

▽ 西脇市立西脇東中学校教頭 （西脇市立比延小学校教頭） 伊藤文代

▽ 西脇市立西脇南中学校教頭 （西脇市立芳田小学校教頭） 浦川大樹

▽ 西脇市立黒田庄中学校教頭 （西脇市立西脇中学校教頭） 物伸祐

【三木市】

▽ 三木市立三木中学校教頭 （加西市立善防中学校教頭） 藤田亮

▽ 三木市立吉川中学校教頭 （三木市立緑が丘中学校教頭） 坂本伸明

【加西市】

▽ 加西市立北条中学校教頭 （加西市立泉中学校教頭） 稲岡信裕

▽ 加西市立泉中学校教頭 （加西市立賀茂小学校教頭） 伊藤肇

▽ 加西市立善防中学校教頭 （加西市立北条中学校教頭） 岩崎公哉

【多可町】

▽ 多可郡多可町立多可中学校教頭 （多可郡多可町立中町中学校教頭） 藤本秀晃

【姫路市】

▽ 姫路市立増位中学校教頭 （姫路市立あかつき中学校教頭） 岡本哲也

▽ 姫路市立高丘中学校教頭 （姫路市立城乾中学校教頭） 内田哲也

▽ 姫路市立琴陵中学校教頭 （姫路市立城乾小学校教頭） 杉本英美

▽ 姫路市立灘中学校教頭 （姫路市立飾磨東中学校教頭） 渡邊雅人

▽ 姫路市立飾磨西中学校教頭 （姫路市立夢前中学校教頭） 田渕和彦

▽ 姫路市立広畑中学校教頭 （姫路市立網干中学校教頭） 吉田宏伸

▽ 姫路市立網干中学校教頭 （姫路市立林田中学校教頭） 酒井優一

▽ 姫路市立林田中学校教頭 （姫路市立妻鹿小学校教頭） 今村彰宏

▽ 姫路市立夢前中学校教頭 （姫路市立高丘中学校教頭） 森下博光

【相生市】

▽ 相生市立矢野川中学校教頭 （相生市立那波中学校教頭） 眞穂信人

【たつの市】

▽ たつの市立新宮中学校教頭 （たつの市立龍野東中学校教頭） 杉山誠人

▽ たつの市立御津中学校教頭 （たつの市立龍野西中学校教頭） 植木基公

【宍粟市】

▽ 宍粟市立山崎東中学校教頭 （宍粟市立一宮南中学校教頭） 井上尚久

▽ 宍粟市立一宮南中学校教頭 （宍粟市立一宮北中学校教頭） 中野裕史

▽ 宍粟市立一宮北中学校教頭 （宍粟市立山崎東中学校教頭） 高田祥光

【佐用町】

▽ 佐用郡佐用町立佐用中学校教頭 （佐用郡佐用町立上月中学校教頭） 横山幸喜

▽ 佐用郡佐用町立上月中学校教頭 （佐用郡佐用町立上月小学校教頭） 高舘裕児

▽ 佐用郡佐用町立上津中学校教頭 （佐用郡佐用町立三日月中学校教頭） 衣笠浩

▽ 佐用郡佐用町立三日月中学校教頭 （佐用郡佐用町立上津中学校教頭） 有呉達可

【香美町】

▽ 美方郡香美町立村岡中学校教頭 （美方郡香美町立余部小学校教頭） 久木田裕史

【丹波篠山市】

▽ 丹波篠山市立篠山東中学校教頭 （西脇市立西脇東中学校教頭） 細見初太郎

▽ 丹波篠山市立今田中学校教頭 （丹波篠山市立多紀小学校教頭） 小川浩一

【丹波市】

▽ 丹波市立柏原中学校教頭 （丹波市立青垣中学校教頭） 北川哲也

▽ 丹波市立山南中学校教頭 （丹波市立氷上中学校教頭） 瀬川芳宏

▽ 丹波市立氷上中学校教頭 （丹波市立小川小学校教頭） 谷垣治

【洲本市】

▽ 洲本市立五色中学校教頭 （洲本市立由良中学校教頭） 俵谷百合子

■採用

【尼崎市】

▽ 尼崎市立大庄北中学校教頭 （尼崎市立大庄北中学校教諭） 井上裕基

▽ 尼崎市立武庫中学校教頭 （尼崎市教育委員会学校教育課係長） 井田幸佑

▽ 尼崎市立園田中学校教頭 （尼崎市立立花中学校主幹教諭） 中島将雄

▽ 尼崎市立武庫東中学校教頭 （尼崎市立中央中学校主幹教諭） 東江潤

▽ 尼崎市立尼崎琴葉中学校教頭 （尼崎市教育委員会学びの多様化学校設置準備担当係長） 池田尚史

【西宮市】

▽ 西宮市立瓦木中学校教頭 （西宮市立総合教育センター付属西宮浜義務教育学校主幹教諭） 戸田佳久

▽ 西宮市立平木中学校教頭 （西宮市立深津中学校主幹教諭） 西本正吉

▽ 西宮市立深津中学校教頭 （県立芦屋国際中等教育学校主幹教諭） 小山和男

▽ 西宮市立高須中学校教頭 （西宮市立大社中学校主幹教諭） 藤本真

【芦屋市】

▽ 芦屋市立精道中学校教頭 （芦屋市立潮見中学校主幹教諭） 阪本知巨

▽ 芦屋市立山手中学校教頭 （芦屋市立打出教育文化センター所長） 坪井政人

【伊丹市】

▽ 伊丹市立松崎中学校教頭 （伊丹市立笹原中学校主幹教諭） 坂手隆人

【宝塚市】

▽ 宝塚市立宝梅中学校教頭 （宝塚市立宝塚中学校教諭） 伊東麻衣

▽ 宝塚市立南ひばりガ丘中学校教頭 （兵庫県教育委員会阪神教育事務所教育振興課指導主事） 寺林隆太

【川西市】

▽ 川西市立多田中学校教頭 （川西市立東谷中学校主幹教諭） 伊田恵美子

▽ 川西市立清和台中学校教頭 （川西市立明峰中学校主幹教諭） 佐藤公美

▽ 川西市立緑台中学校教頭 （川西市立川西南中学校主幹教諭） 田邊大輔

【三田市】

▽ 三田市立藍中学校教頭 （三田市立藍中学校主幹教諭） 小林和美

【明石市】

▽ 明石市立朝霧中学校教頭 （明石市教育委員会明石こどもセンター係長） 田村貞人

【加古川市】

▽ 加古川市立平岡中学校教頭 （加古川市立神吉中学校主幹教諭） 古田さおり

【三木市】

▽ 三木市立緑が丘中学校教頭 （明石市立朝霧中学校主幹教諭） 滝充良

【姫路市】

▽ 姫路市立飾磨東中学校教頭 （姫路市立大津中学校教諭） 榎本太郎

▽ 姫路市立神南中学校教頭 （姫路市教育委員会学校指導課指導主事） 井上佳尚

▽ 姫路市立城乾中学校教頭 （姫路市立広畑中学校主幹教諭） 池田育代

▽ 姫路市立書写中学校教頭 （姫路市立増位中学校教諭） 三木慎也

▽ 姫路市立あかつき中学校教頭 （姫路市立神南中学校主幹教諭） 浜野直也

【市川町】

▽ 神崎郡市川町立市川中学校教頭 （神崎郡福崎町立福崎東中学校教諭） 原田恵治

【相生市】

▽ 相生市立那波中学校教頭 （相生市教育委員会指導主事） 畑本良平

【赤穂市】

▽ 赤穂市立赤穂西中学校教頭 （赤穂市教育委員会学校教育課係長） 福田大介

▽ 赤穂市立坂越中学校教頭 （県立山の学校主任專門指導員） 谷崎壮志

▽ 赤穂市立有年中学校教頭 （赤穂市立赤穂東中学校主幹教諭） 大仲裕子

【たつの市】

▽ たつの市立龍野東中学校教頭 （たつの市教育委員会事務局学校教育課主幹兼指導主事） 丸林弘幸

▽ たつの市立龍野西中学校教頭 （たつの市立新宮中学校教諭） 前田有洋

【太子町】

▽ 揖保郡太子町立太子東中学校教頭 （揖保郡太子町立太子西中学校主幹教諭） 満田剛大

【宍粟市】

▽ 宍粟市立波賀中学校教頭 （宍粟市立一宮北中学校主幹教諭） 久保好史

▽ 宍粟市立千種中学校教頭 （宍粟市立千種中学校主幹教諭） 清水章仁

【丹波市】

▽ 丹波市立青垣中学校教頭 （丹波市立柏原中学校主幹教諭） 高木聡子

【洲本市】

▽ 洲本市立由良中学校教頭 （洲本市教育委員会学校教育課課長補佐） 経免憲司

【南あわじ市】

▽ 南あわじ市立三原中学校教頭 （兵庫県教育委員会体育保健課主任指導主事） 新井誠司

■退職

▽ （尼崎市教育委員会事務局） （尼崎市立武庫中学校教頭） 松村高志

▽ （宝塚市教育委員会事務局） （宝塚市立中山五月台中学校教頭） 三木健太郎

▽ （川西市教育委員会事務局） （川西市立緑台中学校教頭） 奥野且久

▽ （三田市教育委員会事務局） （三田市立八景中学校教頭） 神戸康正

▽ 三田市立ゆりのき台中学校教頭 王子明紀

▽ （多可町教育委員会事務局） （多可郡多可町立八千代中学校教頭） 三村徳子

▽ （姫路市教育委員会事務局） （姫路市立広畑中学校教頭） 坂田怜輝

▽ たつの市立御津中学校教頭 益子芳行

▽ （赤穂市教育委員会事務局） （赤穂市立赤穂西中学校教頭） 丑田耕平

■役職定年

▽ 西宮市立鳴尾中学校教頭 香田成範

▽ 赤穂市立有年中学校教頭 鳥山英樹

義務教育学校長

■転任

該当なし

■採用

▽ 西宮市立総合教育センター付属西宮浜義務教育学校長 （西宮市教育委員会学校教育課課長） 桑原美和

▽ 加古川市立義務教育学校両荘みらい学園校長 （加古川市教育委員会教育指導部参事） 真鍋裕美

▽ 姫路市立白鷺小中学校長 （姫路市立白鷺小中学校教頭） 半田淳士

■退職

▽ 西宮市立総合教育センター付属西宮浜義務教育学校長 杉田二郎

▽ 加古川市立義務教育学校両荘みらい学園校長（再任用） 神吉直哉

■役職定年

▽ 姫路市立白鷺小中学校長 松村康男

特別支援学校長

■転任

▽ 伊丹市立伊丹特別支援学校長 （伊丹市立南中学校長） 八東伸明

▽ 川西市立川西養護学校長 （川西市立桜が丘小学校長） 山戸正啓

▽ 三田市立ひまわり特別支援学校長 （三田市立けやき台小学校長） 清山孝利

▽ 姫路市立書写養護学校長 （姫路市立高浜小学校長） 小林俊雄

■採用

▽ 尼崎市立あまよう特別支援学校長 （尼崎市教育委員会学校教育部部長） 渡邉明美

▽ 小野市立小野特別支援学校長 （小野市立小野特別支援学校教頭） 中村栄喜

■退職

▽ 三田市立ひまわり特別支援学校長 山口貴久

▽ 小野市立小野特別支援学校長 岩佐直彦

■役職定年

▽ 伊丹市立伊丹特別支援学校長 片山尚

▽ 川西市立川西養護学校長 井村明子

義務教育学校教頭

■転任

▽ 姫路市立白鷺小中学校教頭 （姫路市立白鳥小学校教頭） 吉田雄一郎

▽ 姫路市立白鷺小中学校教頭 （姫路市立船津小学校教頭） 治郎丸猛

▽ 姫路市立四郷学院教頭 （姫路市立荒川小学校教頭） 本間一生

▽ 養父市立関宮学園教頭 （養父市立大屋小学校教頭） 森井陽子

■採用

▽ 西宮市立総合教育センター付属西宮浜義務教育学校教頭 （西宮市教育委員会教育研修課係長） 西岡健児

▽ 加古川市立義務教育学校両荘みらい学園教頭 （加古川市立義務教育学校両荘みらい学園主幹教諭） 田中慎一郎

▽ 姫路市立豊富小中学校教頭 （姫路市立英賀保小学校主幹教諭） 谷口申

■退職

▽ （西宮市教育委員会事務局） （西宮市立総合教育センター付属西宮浜義務教育学校教頭） 酒向祐介

▽ （加古川市教育委員会事務局） （加古川市立義務教育学校両荘みらい学園教頭） 城香織

■役職定年

該当なし

特別支援学校教頭

■転任

▽ 西宮市立西宮支援学校教頭 （西宮市立神原小学校教頭） 京田薫

▽ 三田市立ひまわり特別支援学校教頭 （三田市立富士小学校教頭） 山部優紀

▽ 明石市立明石養護学校教頭 （明石市立朝霧小学校教頭） 芦田真希

▽ 三木市立三木特別支援学校教頭 （三木市立豊地小学校教頭） 川崎和俊

▽ 小野市立小野特別支援学校教頭 （多可郡多可町立中町北小学校教頭） 藤田九生子

▽ 丹波篠山市立ささやま支援学校教頭 （丹波篠山市立今田小学校教頭） 大野圭一

■採用

▽ 川西市立川西養護学校教頭 （川西市教育委員会教育保育課こども若者相談センター併任副主幹） 新名乃里子

■退職

該当なし

■役職定年

▽ 川西市立川西養護学校教頭 前田達哉