ももクロ・高城れにの2025年ソロコンサートを収録した『RENI TAKAGI Solo Concert Tour 2025「OTOGIMASHOW」LIVE Blu-ray』が、高城れにの誕生日当日である2026年6月21日(日)にキングレコード公式オンラインショップ「KING RECORDS STORE」限定でリリースされることが決定した。発表が行なわれたのは本日30日に行われた高城れにのインスタライブにて。今作Blu-rayには、2025年10月に自身2枚目となるアルバム『OTOGIMASHOU』をひっ