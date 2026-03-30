夏の星座のひとつとして知られる「こと座」。1等星ベガは織姫星として知られ、わし座のアルタイル、はくちょう座のデネブと、夏の大三角を形作ります。こと座は、日本付近では春から秋まで、宵の空で輝きます。夏には頭上高くで見ることができます。その歴史は古く、紀元前1200年頃には誕生していた星座とされ、古代ギリシャで流行した竪琴の姿を写し出しています。この竪琴は西洋のハープの原型となる楽器「リュラ」とされて