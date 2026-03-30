【その他の画像・動画等を元記事で観る】 内村光良、天海祐希、今田美桜が登壇し、目黒蓮がカナダから生中継で参加した「キリンビール 晴れ風『新しくなる』発表会」が開催された。 ■「カナダからも“晴れ風”を応援できたら」（目黒蓮） 会場では新TVCM『新しくなる。2026春』篇および、内村光良、天海祐希、今田美桜、目黒蓮が出演する新CMの、計5本を初公開。上映後、内村、天海、今田がステージに登場し、新し