3月27日、女優の浜辺美波がXを更新し、ファッション誌『25ans』の表紙を務めたことを報告した。表紙の写真も話題になるなか、“激変”ぶりが注目を集めている。2月に、浜辺は「Snow Man」の目黒蓮とともに映画『ほどなく、お別れです』でダブル主演を務めた。今回、『25ans』の5月号では浜辺、特別版で目黒が表紙を飾った。「浜辺さんはXで《BVLGARIのジュエリーを身につけたその場所から輝きが全身に広がっていく感覚がありま