ネットスターズが２０２５年１２月期に初の黒字化を達成し、２６年１２月期以降の高成長期待も大きい。同社はＱＲコード決済をはじめとするキャッシュレス決済サービスを店舗に一括で導入・運用管理するマルチキャッシュレス決済ソリューション「ＳｔａｒＰａｙ」の提供を手掛ける。キャッシュレス決済の普及加速から「ＳｔａｒＰａｙ」のＧＰＶ（決済取扱高）は拡大が続いており、それが同社の成長をけん引している。法定通