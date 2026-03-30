上沼恵美子が３０日、ＡＢＣラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」でパーソナリティーをつとめ、新婚旅行の思い出を語った。米ラスベガスに行ったそうで、上沼は「今のラスベガスとは違う。敷居が高い。日本人はいなかった」と振り返った。「（夫を）一番好きでマックスなときに新婚旅行に行った。彼の行きたいとこに行った。ツアーじゃないよ」と楽しそうな声で話した。夫は「カジノ大好き」だそうで、「彼はひとり旅行のつもりよ