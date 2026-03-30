女優の満島ひかり（40）が30日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。お相手のモデル・浅野啓介は1994年3月25日生まれ、札幌出身の32歳。日本では雑誌モデルを中心に活動。ニューヨークのモデル事務所と契約し、数々のショーに参加。16年からニューヨークに拠点を移し、大手海外ブランドのキャンペーンや広告に出演した。現在はモデル業の傍ら、多くのファッションポートレート撮影などを手掛けている。インス