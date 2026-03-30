3月30日は国連の定めた「ごみゼロ国際デー」です。これに先立ち、中国東部にある浙江省杭州市、江蘇省蘇州市、および中国南部にある海南省三亜市が3月27日に国連事務総長のゼロウェイストに関する諮問委員会による世界初の「ゼロウェイスト都市」イニシアチブリストに選ばれました。選出理由によると、杭州市はデジタル技術を活用して、都市ごみの分別と資源化利用のレベルを向上させ、ゼロウェイストの理念を広め、グリーンなライ