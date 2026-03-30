福間香奈女流五冠の棋士編入を懸けた棋士編入試験は、０勝２敗で迎えた第３局の生垣寛人四段戦が３月27日（金）に関西将棋会館で行われました。得意の先手中飛車を用いて果敢に攻めた福間女流五冠ですが、生垣四段の鋭い指し回しの前に惜しくも88手で敗北。２度目の挑戦となった試験は０勝３敗の不合格に終わりました。○３か月ぶりの再戦生垣四段は兵庫県出身の22歳。居飛車と振り飛車を使い分ける対抗形党で、昨年10月のデビュー