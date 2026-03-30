グーグル（Google）は、Google翻訳アプリで、「ライブ翻訳」の提供を、日本でも開始した。ヘッドホンを介してAIが音声による翻訳を聞かせてくれる。Android版とiOS版が対象。 ライブ翻訳は、Geminiの音声対訳の機能を活用し、話し手の声のトーンや強調、リズムを保ったまま翻訳音声を届ける機能。ヘッドホン・イヤホンを使いながら利用することが想定されており、誰が何を話しているのかを把握しやすくな