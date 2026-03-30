大分市の小学校で離任式が行われ、児童がお世話になった先生との別れを惜しみながら、感謝の思いを伝えました。 【写真を見る】小学校で離任式先生とお別れ、感謝の思い伝える大分 大分市の金池小学校では、12人の教職員が異動と退職で学校を離れます。離任式では児童を代表して5年生の秋吉悠花さんが、感謝の思いを伝えました。 （秋吉さん）「先生方と学校で会えなくなると思うと、とてもさみしいですが、先生方から教え