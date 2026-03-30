【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEの新曲「風と町」が、3月30日より放送開始となったNHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌として、オープニング内で初めてオンエアされた。 ■Mrs. GREEN APPLEがNHK朝ドラの主題歌を手掛けるのは今回が初 「風と町」は、ミセスがフェーズ3最初の新曲として1月にリリースした「lulu.」に続く新曲。彼らが連続テレビ小説の主題歌を手掛けるのは初めて