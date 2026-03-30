ミセス新曲「風と町」がNHK朝ドラ『風、薫る』第1回放送にて解禁！同日夜には大森元貴ソロ曲「催し」が『news zero』にて初OA

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Mrs. GREEN APPLEの新曲「風と町」が、3月30日より放送開始となったNHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌として、オープニング内で初めてオンエアされた。

■Mrs. GREEN APPLEがNHK朝ドラの主題歌を手掛けるのは今回が初

「風と町」は、ミセスがフェーズ3最初の新曲として1月にリリースした「lulu.」に続く新曲。彼らが連続テレビ小説の主題歌を手掛けるのは初めてのこととなる。

そして楽曲の一部が『風、薫る』オープニング内にて解禁。連綿と受け継がれる人の営みにより移り変わっていく町の情景と、変わることなくずっとそこにあり“ただ知っている”存在の風という、大きく普遍的なテーマが、たおやかなメロディとともに紡がれている。

なお、3月30日の夜には、大森元貴ソロ名義の新曲「催し」が、日本テレビ系の報道番組『news zero』の2026年新テーマソングとして初オンエアされる予定。

3月30日は、大森元貴の歌声が、一日の始まりと終わりを彩る。

なお、Mrs. GREEN APPLE「風と町」、大森元貴「催し」のフルサイズ解禁は、現在未定となっている。

■番組情報

NHK 連続テレビ小説『風、薫る』

03/30（月）より全26週（130回）

※NHK ONEで同時・見逃し配信予定。

脚本：吉澤智子

出演：見上愛、上坂樹里

原案：田中ひかる『明治のナイチンゲール 大関和物語』

音楽：野見祐二

語り：研ナオコ

■関連リンク

『風、薫る』公式X

https://x.com/asadora_nhk

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/

大森元貴 OFFICIAL SITE

http://motoki-ohmori.com/