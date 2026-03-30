4月以降に転職を予定しており、現職で引き継ぎ業務に追われている人は多いのではないでしょうか。前職で築き上げた人脈は武器になりますが、一歩間違えると法的トラブルに発展する恐れもあります。例えば、転職後、前職時代の取引先と商談する際、前職の「営業秘密」を活用することは違法とされています。では、法律で定められている「営業秘密」とは、どのような情報のことを指すのでしょうか。転職先での営業活動の注意点を含