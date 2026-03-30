大阪桐蔭の大型左腕・川本晴大の原点…生まれは2300グラムの未熟児第98回選抜高校野球大会は29日、準決勝が行われ、大阪桐蔭（大阪）が専大松戸（千葉）に3-2で勝利し、決勝進出を決めた。2点リードの8回から登板したのは、今大会で注目を集める身長192センチ、体重95キロの大型左腕・川本晴大投手（2年）だ。この日は制球を乱し、死球を与える場面もあったが、2回を1失点でしのいだ。「緊張でボールが浮いてしまった。でも、要