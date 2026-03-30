新入社員のころ、右も左も分からない状態で無茶振りをされ、絶望した経験がある人は少なくないだろう。都内の40代男性は、今から20年以上前の新卒時代に会社を見限った経験を明かした。某大手SIerの子会社で、いわゆる「ハズレ部門」に配属されてしまったという。（文：湊真智人）「上司がわからないのに新卒の私がわかるわけない」配属先には技術的に頼れる上司がおらず、いきなり信じられない指示が飛んできた。「『顧客の言うこ