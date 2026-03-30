元AKB48で女優の篠田麻里子（40）が29日、自身のインスタグラムで再婚を発表した。「かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしました」と報告。スポニチ本紙の取材によると、お相手はIT関連企業のナレッジワーク代表取締役CEO・麻野耕司氏で、篠田は2024年9月にインスタグラムで「現在私にはお付き合いしている男性の方がいます」と交際宣言していた。再婚発表で「共に穏やかに歩んでいけたら」と願った篠