シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が現地時間29日のブリュワーズ戦に「2番・一塁」で先発出場。第2打席で3試合連発となる3号ソロを放った。6番打者として臨んだ開幕から4番、そして2番と再び打順を上げた村上は初回、無死一塁の第1打席で先発右腕スプロートから四球を選んで出塁。後続も繋いで無死満塁とチャンスを広げ、4番コルソン・モンゴメリーの1号グランドスラムでいきなり4点を先制した。そして2回表、