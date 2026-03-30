ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）、森本慎太郎、田中樹からなる6人組のSixTONES（ストーンズ）。2026年1月21日にデビュー6周年を記念した、初のベストアルバム『MILESixTONES -Best Tracks-』をリリースし、同名タイトルを冠にした全国11都市50公演におよぶ全国アリーナツアー『MILESixTONES』を開催中だ。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】