【ライブレポート】SixTONESデビュー6周年、初スタジアムツアーへ！京本大我「まだまだ“こっから”」熱狂の『MILESixTONES』レポート

ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）、森本慎太郎、田中樹からなる6人組のSixTONES（ストーンズ）。2026年1月21日にデビュー6周年を記念した、初のベストアルバム『MILESixTONES -Best Tracks-』をリリースし、同名タイトルを冠にした全国11都市50公演におよぶ全国アリーナツアー『MILESixTONES』を開催中だ。

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デビューから現在までの“軌跡”、そして未来への“道しるべ”という意味が込められている本ツアー。3月29日、ツアー6都市目となる神奈川・横浜アリーナ公演の最終日を迎えた。

■6人の壮大かつ儚い歌声が、言葉にできないほどの感動で満たす良質な空間

会場には大勢のファンが詰めかけ、緊張と興奮が入り混じった雰囲気が漂う。

どこからともなく、彼らを求める“SixTONESコール”が起こるなか、開演時刻の12:00になると、ステージの明かりが落ち、歓喜の声が響きわたる。

流麗なピアノのサウンドが流れ、上空8メートルの高さからゴンドラでド派手に火花を散らしながらメンバーが登場し、YOSHIKIが手がけたデビュー曲「Imitation Rain」で幕を開けた。冒頭から6人の壮大かつ儚い歌声が、場内を言葉にできないほどの感動で満たしていく。

ゴンドラがステージに着地すると、ステージが前方から後方へと移動し、会場は“魅了”から“熱狂”へ。「WHIP THAT」では攻撃的なラップを炸裂させ、熱気をより一層高めていった。

曲間でジェシーが「横アリー！ 元気ですかー！」と声を飛ばすと、フロアから大きな歓声が上がる。「どうも、ジェシーのSixTONESです！ …って逆だね！」といつもながらの軽快なジョークで笑いを誘い、京本大我は「SixTONESの2026年リーダー・京本大我です！ 俺たちと騒げますか！？」と観客を煽り、会場の体温を一気に引き上げる。

松村北斗は「いらっしゃいませー！ まだ朝早いんでね、皆さん声を出していけますかー！？」と昼公演への配慮を見せながら一体感を生み、森本慎太郎は「今日は3月末ですが、そんなことは関係ありません！ 新年のご挨拶をさせていただきたいと思います…謹賀新年ー！」と季節外れの挨拶で会場を沸かせる。

さらに、高地優吾は「最高地…！？」「優吾ー！」のコール＆レスポンスで観客を巻き込み、田中樹は「上から下まで全員気を抜くなよー！」と気合を入れ、再び「WHIP THAT」へと戻ると、早々にボルテージは最高潮に高まっていった。

■SixTONESの決意やファンへの感謝を込めた「NEW WORLD」

デビュー6周年の記念すべき日にリリースされた、初のベストアルバム『MILESixTONES -Best Tracks-』。それを携えての本ツアーは、彼らが自らの手で未来を示す内容であったことはもちろんのこと、丁寧にこれまでの歩みに触れるブロックもあったことも感慨深い。

例えば、SixTONESがジュニア時代にカバーしていたKAT-TUN「THE D-MOTION」やSMAP「Battery」のカバーでは、あの頃よりも成長した6人ならではのパフォーマンスとアレンジで、あらたな表情を楽曲に与えてみせた 。

ステージが暗転し、センターステージのスポットライトの先には、花束を手にした松村北斗の姿が。ここから順にソロパートで繋いでいき、最後に6人で声を重ねたバラード「わたし」は、思わず動けなくなるほどの圧巻の一幕となった。

その後はトロッコで会場を巡りながらのメドレー後には、長い下積み時代を経た6人の決意やファンへの感謝を込めた「NEW WORLD」で前半戦を締めくくった。

■ずっと変わらない6人らしいMCも見もの

「ファンの熱気がすごい！」という感想から始まったMC。ジェシーは、前にいた警備員も乗ってくれていたことが嬉しかったと触れると、松村がSixTONESのライブを観たい警備員に対して「警備員席を発売しない？」と斬新な提案をする場面も。

「基本は警備員の仕事をするんだけど、2時間のライブで計5分はライブを普通に観ていいことにするとか」と新ルールを持ちかけたところ、京本が「その警備員さんが5分以上観ているかどうかを警備する人が必要じゃん」とツッコミ、会場に笑いが広がった。

松村が「鍵つきのラジオをSNSで始めてみようかな」と意外なアイデアを口にすると、5人が「俺たちは聴けるよね？」と確認。「素行しだいじゃない？ SNSのプロフィール欄を見て、変なことを書いてたらダメ」と独自の条件を明かす。

そこから数珠繋ぎでトークを展開し、気づけば話題はゾンビにたどり着き、ジェシー、高地、森本がゾンビのモノマネを披露するひと幕も。すかさず田中が「お前らマジでやばいよ！ 横アリ出禁になるぞ」と自由度の高さにツッコミ、場内はどっと爆笑に包まれた。

そんな和やかな雰囲気のなか、今秋にSixTONES初のスタジアムツアーの開催決定が発表されると、場内は割れんばかりの歓声に満たされた。

■ジュニア時代の代表曲「Amazing!!!!!!」は映画のワンシーンのような光景に

後半戦は、2026年3月18日にリリースされた最新曲「一秒」「Rebellion」を連打し、幕間映像を挟んでからは妖艶かつ大人なダンス曲を繰り出す。

「“Laugh” In the LIFE」「PARTY PEOPLE」の弾けるポップナンバーが圧倒的な明るさをもたらし、ライブはまた新しい表情を見せていく。

本日2度目のメドレーでは、6周年にちなんだ“6”をかたどった高さ13メートルの巨大ムービング“Mother 6”と、同じく“6”がデザインされたトロッコ“Baby6”で会場を隅々まで巡り、熱狂はいっそう加速する。

2017年に初披露されたジュニア時代の代表曲「Amazing!!!!!!」では、3階席にまで熱が伝わるほどの豪快な火柱が上がり、天井からは大がかりな火花の雨が降り注いだ。

9年前から現在へと結ばれた、彼らの想いを体現するような歌と演出が印象的で、まるで映画のワンシーンを観ているような光景だった。

■京本大我「SixTONESデビュー6周年、まだまだ“こっから”」

「本日はお越しいただき、ありがとうございました。SixTONESデビュー6周年、お会いしてくれた日から今日まで、ついてきてくれてありがとうございます。今後もいろんな景色を俺たち6人と一緒に見ていきましょう」とジェシーがメンバー6人の素直な想いを代表してファンへと語りかける。

本編ラストを飾ったのは、野田洋次郎（RADWIMPS）が書き下ろした「Stargaze」。彼らの歩みとこれからを重ねるような一曲で、深い余韻を残した。

このまま観客が帰るはずもなく、すぐにアンコールが起きた。再びメンバーがステージに現れるとキラーチューン「こっから」でライブを再開。

田中が「次が最後の曲になります。皆さんと一緒に歌えたらと思っております」と、自身がプロデュースした「HANDS UP」をファンとともに歌い、2時間30分におよぶライブが幕を閉じた。

ステージからの去り際、最後に残った京本はこう言葉を投げかけ、あらたな未来への約束をファンに誓った。

「SixTONESデビュー6周年、まだまだ“こっから”です！ スタジアムも決まりました！ 俺たちと最高の思い出を作っていきましょう！」

TEXT BY 真貝聡



■SixTONES初のスタジアムツアー開催決定

★2026年 秋、SixTONES初のスタジアムツアー開催！

SixTONES LIVE TOUR 2026「MILESixTONES」（スタジアムツアー）

東京・味の素スタジアム

大阪・ヤンマースタジアム長居

神奈川・日産スタジアム

※詳細は後日発表。

『MILESixTONES』（読み：マイルストーンズ）

04/04（土）静岡・エコパアリーナ ※2部公演

04/05（日）静岡・エコパアリーナ ※2部公演

04/11（土）香川・あなぶきアリーナ香川 ※2部公演

04/12（日）香川・あなぶきアリーナ香川 ※2部公演

05/02（土）新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター ※2部公演

05/03（日・祝）新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター ※2部公演

05/08（金）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ ※2部公演

05/09（土）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ ※2部公演

05/10（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ ※2部公演

06/13（土）沖縄・沖縄サントリーアリーナ

06/14（日）沖縄・沖縄サントリーアリーナ