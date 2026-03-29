[故障者情報]AC長野パルセイロは29日、MF森田大智が右内側側副靱帯損傷と診断されたことを発表した。全治期間は公表していない。森田は大津高時代に10番を背負って全国高校総体と全国高校選手権の優秀選手にそれぞれ選ばれた経歴を持つ。早稲田大を経て今季からプロキャリアをスタートさせ、ここまで6試合に先発出場していた。長野は昨季からPK戦負けを含めて13連敗と苦境が続いているなか、注目ルーキーが離脱するさらなる