3月30日（月）の『徹子の部屋』に、木村竜蔵と木村徹二が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！父は演歌界のスター・鳥羽一郎、叔父は山川豊という音楽一家で育った木村竜蔵と木村徹二。兄弟デュオ「竜徹日記」で活動しながら、弟の徹二は4年前に演歌歌手デビューを果たし、日本レコード大賞・新人賞を受賞。兄の竜蔵は徹二の曲の作詞・作曲を手がけ、日本作詩大賞で入賞するなど、今、兄弟で注目を集めている。父と